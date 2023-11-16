Нижний Новгород украсят к Новому году к 16 декабря

Победителем аукциона на украшение Нижнего Новгорода к Новому году и Рождеству стал индивидуальный предприниматель Андрей Михайлов. Контракт заключили за 41,6 млн руб., стоимость снизилась на 22,5% от начальной, сообщается на портале госзакупок. Смонтировать украшения подрядчик должен до 15 декабря включительно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Заказчиком выступил городской центр градостроительства и архитектуры. На первом этапе ИП должен отремонтировать оборудование, установить световые консоли и фигуры. На это выделено 28,2 млн руб. Украшения появятся в парках, на Мызинском и Канавинском мостах, Метромосте, улицах Большой Покровской, Варварской, площадях Горького, Свободы, Революции, Советской, на проспектах Гагарина и Ленина.

Ель на площади Горького поставят за 2,6 млн руб., на площади Минина — за 2,5 млн руб. Елку у спорткомплекса «Юность» в Московском районе подрядчик установит за 1,9 млн руб. На демонтаж деревьев выделено 4,6 млн руб.

Подрядчик должен убрать украшения до 21 февраля 2024 года и отвезти их на склад заказчика. На второй этап выделено 13,4 млн руб.

В прошлом году на украшение города к Новому году мэрия направила 49,6 млн руб. Тогда на торгах победил ИП Сергей Гусев. Подрядчик украсил город за 42 млн руб.

Елена Ковалева