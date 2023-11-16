«ВПТ-Нефтемаш» требует с красноярской «дочки» Славнефти 93 млн рублей долга

Московское ООО «ВПТ-Нефтемаш» направило иск к ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» («дочка» НГК «Славнефть» - паритетного СП «Роснефти» и «Газпром нефти») о взыскании долга в размере 93,4 млн руб., следует из материалов дела арбитражного краевого суда.

Сумма задолженности 83,1 млн руб., еще 10,3 млн руб. – это проценты за пользование чужими денежными средствами с 1 января прошлого года по 31 октября текущего. Кроме того, процентные начисления включают период с 1 ноября 2023 года до момента полного погашения долга. Предварительное судебное заседание назначено на 14 декабря, сообщает «Интерфакс».

Согласно данным kartoteka.ru, ООО «ВПТ-Нефтемаш» занимается торговлей оптовыми машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства. Генеральным директором является Альберт Ильясов.

ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» занимается освоением Терско-Камовского (Северо-восточный участок) и Куюмбинского лицензионных блоков Юрубчено-Тохомского месторождения в Красноярском крае. Оперативное управление проектом осуществляет «Роснефть».

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Александр Киселев