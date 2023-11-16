Главу стройкомпании в Казани осудят за уклонение уплаты 40 млн рублей налогов

В Казани 50-летний глава стройкомпании (название не упоминается) пойдет под суд за уклонение от уплаты налогов почти на 40 млн руб. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

Следствие полагает, что с января 2017 года по март 2020-го обвиняемый вносил в налоговые декларации ложные данные о финансово-хозяйственных взаимоотношениях с 34 контрагентами. В итоге ему удалось уклониться от уплаты НДС на 39,9 млн руб.

Вину мужчина полностью признал. Кроме того, он погасил недоимку по налогам в ходе расследования. Его дело рассмотрит Вахитовский райсуд Казани.

"Ъ-Казань"