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Главу стройкомпании в Казани осудят за уклонение уплаты 40 млн рублей налогов

В Казани 50-летний глава стройкомпании (название не упоминается) пойдет под суд за уклонение от уплаты налогов почти на 40 млн руб. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

Следствие полагает, что с января 2017 года по март 2020-го обвиняемый вносил в налоговые декларации ложные данные о финансово-хозяйственных взаимоотношениях с 34 контрагентами. В итоге ему удалось уклониться от уплаты НДС на 39,9 млн руб.

Вину мужчина полностью признал. Кроме того, он погасил недоимку по налогам в ходе расследования. Его дело рассмотрит Вахитовский райсуд Казани.

"Ъ-Казань"

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