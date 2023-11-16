Фигуранта дела о смертельной автоаварии в центре Кореновска заключили под стражу

Суд заключил под стражу фигуранта уголовного дела о смертельной автоаварии, произошедшей в центре Кореновска 6 ноября. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

По данным ведомства, 25-летний водитель Ford Focus управлял автомобилем в нетрезвом состоянии. Находясь в центре города, мужчина выехал на запрещающий сигнал светофора на перекресток улиц Фрунзе и Чкалова, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ 2115», который впоследствии въехал в «Ладу Калину».

В результате происшествия погиб 42-летний водитель «ВАЗ», его 19-летний пассажир получил тяжелые травмы.

Ход и результаты расследования находятся на контроле краевой прокуратуры.

Анастасия Донскова

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