Суд начал рассматривать ходатайство об аресте Михаила Асеева.

В Октябрьском районном суде Самары началось заседание по ходатайству следствия об избрании меры пресечения в отношении бывшего врио министра строительства региона Михаила Асеева.

Михаил Асеев был задержан 14 ноября в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудниками ГКУ СО «Управление капитального строительства». Ранее чиновник возглавлял эту организацию. В этот же день задержали и бывшего врио первого вице-губернатора – председателя правительства Виктора Кудряшова.

По версии следствия, чиновники УКС, которое тогда возглавлял Михаил Асеев, необоснованно перечислили 194 млн руб. ООО «Волгатрансстрой-проект» в рамках госконтракта на проектирование строительства станции метро «Самарская» в Октябрьском районе Самары.

Андрей Сазонов