«СТК» получило в аренду участки для строительства объектов придорожного сервиса

Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии заключило договор аренды на два земельных участка общей площадью 4,9 га в деревне Шарипово Кушнаренковского района для строительства объектов придорожного сервиса с ООО «СТК», сообщает пресс-служба правительства Башкирии. Инвестиции в проект составят 150 млн руб. Планируется построить автозаправочную станцию, кафе, гостиницу, минимаркет, станцию технического обслуживания, паркинг и аптеку. На производстве создадут 15 рабочих мест.

Ранее проект был включен в перечень приоритетных инвестпроектов республики с предоставлением налоговых льгот и возможности аренды земельного участка без проведения торгов.

ООО «СТК» зарегистрировано в 2018 году в Ишимбае. Компания занимается строительством. Бенефициаром выступает Рафаэль Байназаров. В 2022 году выручка общества составила 79,1 млн руб., чистая прибыль — 400 тыс. руб.

Майя Иванова

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