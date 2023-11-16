Директор школы возглавил пензенское управление образования

Начальником управления образования Пензы назначен Юрий Каленов, сообщила пресс-служба регионального министерства образования.

Ранее господин Каленов работал директором МБОУ СОШ № 78. К новым обязанностям чиновник приступил 16 ноября.

До этого пензенское управление образования возглавляла Алла Маркова. На внеочередной конференции Пензенской областной организации Общероссийского профсоюза образования ее назначили председателем областного профсоюза образования.

Дарья Васенина

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