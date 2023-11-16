«Количество партнеров, пользующихся нашим API, увеличилось в два раза»

Что такое открытый банкинг? Какие преимущества он дает и всем ли компаниям подходит? Как развиваются API-технологии в России по сравнению с западными рынками? И насколько безопасно использовать открытый банкинг? Эти и другие вопросы ведущая “Ъ FM” Дарья Надина обсудила с директором дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка Анной Лоевской.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Сбербанка Фото: Пресс-служба Сбербанка

— Давайте для начала разберемся с определениями. Хоть технология API (программного интерфейса) и существует на нашем рынке уже несколько лет, она знакома пока не всем. Что это такое и что сейчас банки могут предложить компаниям на основе API?

— Начнем с того, что такое API в принципе. Если простым языком говорить, то это способы и правила, по которым различные программные продукты или интерфейсы взаимодействуют друг с другом. Поскольку мы с вами говорим все-таки про банковский API, то это набор инструментов, способов и методов, которые позволяют нашим партнерам интегрировать банковские продукты непосредственно в учетные системы.

— Получается, что компания должна максимально открыть свои системы, чтобы вы смогли с ними работать и взаимодействовать?

— Нет, скорее мы для них открываем свои банковские продукты. Раньше возможностью интегрировать наши банковские продукты в свои учетные системы в основном пользовались компании категории «средние плюс». Сейчас эта опция доступна и маленьким компаниям, небольшим предприятиям. Клиент должен зайти в наш личный кабинет, в котором представлено больше 110 банковских продуктов, которые он может интегрировать в свои учетные системы. Это различные классические продукты — выписки, депозиты, бизнес-карты, платежные методы. Он выбирает те, которые ему нужны, и достаточно просто, присоединяясь к единому договору-оферте, следуя несложной инструкции, настраивает у себя в учетной системе эти продукты в тех процессах, которые ему необходимы.

— А всем ли подходит такой способ и всем ли это нужно, если говорить про малый бизнес, средние компании?

— Компаниям сегмента «средний плюс» и выше, конечно же, удобно интегрировать банковские продукты в учетные системы. У них, как правило, сложные процессы, в них участвует достаточно большое количество сотрудников. А такая интеграция позволяет минимизировать количество ошибок и более эффективно выстроить свои бизнес-процессы.

Если мы говорим о небольших компаниях, допустим, где один-два сотрудника, наверное, им нет смысла интегрировать API в учетные системы. Как правило, у них и нет никаких учетных систем. Но у них есть какие-то сайты, торговые площадки. Для этих небольших предприятий мы предлагаем платежные инструменты, которые можно встроить в торговую площадку. Таким образом, юридические лица смогут оплачивать продукты, услуги так же легко и просто, как они привыкли.

— Я так понимаю, что это в том числе экономия на штатных единицах, если говорить про средний бизнес, например?

— Естественно, это позволяет повысить эффективность бизнес-процессов и во многом оптимизировать ресурсы, которые необходимы для обслуживания этих процессов.

— Сейчас на рынке есть несколько игроков, которые занимаются предоставлением подобных услуг, и Сбербанк один из них. В чем преимущество ваших решений перед другими?

— Действительно, сейчас многие банки разрабатывают свои API. У Сбербанка наиболее обширная продуктовая линейка. У нас уже более 800 интеграций. За прошлый год в два раза увеличилось количество партнеров, которые пользуются нашим API. Ежедневно проходит больше 12 млн трансакций от наших потребителей. Кроме того, у нас достаточно простая процедура подключения к API — единый договор, отлаженная поддержка. Мы объективно сейчас являемся лидерами на рынке.

— Вы рассказывали о том, что у Сбербанка довольно много новых партнеров. Как вы с ними сотрудничаете? Наверное, были какие-то интересные кейсы?

— Да, например, когда мы непосредственно под клиента разрабатывали определенные методы, инструменты для потребителя. Допустим, был клиент, который хотел увеличить количество регулярных платежей, которые приходят от его конечных пользователей. Для этого в договор-оферту мы добавили фактически новый продукт, заранее данный акцепт — это аналог подписок, которые есть в наших привычных сторах. И сейчас этот клиент в три раза увеличил собираемость денежных средств по тем услугам и сервисам, которые он предоставляет.

— Насколько сильно развитие технологий API в России отличается от того, что происходит в других странах?

— В Российской Федерации банкинг традиционно является трендсеттером, поэтому и в части банковского API мы находимся в лидерах мирового рынка. Но, согласно результатам исследований McKinsey за прошлый год, в Европе банковские API тоже достаточно активно развиваются, эксперты прогнозируют пятикратный рост в течение следующих пяти лет.

— А насколько активно российские компании переходят на эту технологию?

— За последний год произошел двукратный рост. При этом нужно все-таки понимать, что основными потребителями API являются крупные клиенты, то есть мы говорим о действительно больших компаниях. И даже в этом сегменте, который очень ограничен, у нас двукратный рост. И на следующий год мы тоже ставим достаточно амбициозные цели перед собой.

— Существуют ли какие-то риски для клиента, когда он так открывается и начинает взаимодействовать со сторонней структурой? Ведь банк — это все-таки сторонняя структура?

— Наш API абсолютно защищен, внедрены очень эффективные инструменты криптозащиты. Клиент может чувствовать себя вполне безопасно, когда взаимодействует с нашим банком. Фактически клиенты и так взаимодействуют с банком, только через наше ДБО — вводят логины и пароли. Здесь с точки зрения безопасности точно защиты не меньше, если не сказать что больше, поскольку фактически канал взаимодействия с клиентом шифруется.