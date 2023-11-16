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обновлено 13:36

Полицейские применили оружие для остановки автомобиля, нарушавшего правила движения

Сотрудники ДПС ГУ МВД по городу Перми применили огнестрельное оружие при задержании водителя автомобиля, нарушавшего правила дорожного движения. Об этом сообщается в телеграм-канале полиции Прикамья.

Наряд ДПС заметил автомобиль ВАЗ-2107, двигавшийся по ул. Гайвинской ночью 16 ноября с нарушением правил. Полицейские с использованием специального звукового сигнала и проблесковых маяков потребовали у водителя остановиться, однако тот попытался скрыться. В ходе преследования водитель автомобиля неоднократно нарушал правила дорожного движения, создавая угрозу жизни полицейским и другим участникам дорожного движения.

В соответствии с законом «О полиции» наряд ДПС принял решение о применении табельного оружия. В результате преследования водитель был задержан, им оказался молодой человек 2004 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. В отношении нарушителя составлены административные материалы по нескольким статьям Кодекса об административных нарушениях Российской Федерации.

В результате применения табельного оружия пострадал 23-летний пассажир нарушителя правил, ему оказали необходимую помощь. По факту произошедшего проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

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