С начала 2023 года в Прикамье выявили 15 черных кредиторов

За девять месяцев 2023 года в Пермском крае Банк России выявил 15 нелегальных участников финансового рынка. Все они являлись черными кредиторами и незаконно выдавали займы жителям региона. Об этом сообщает пресс-служба Пермского отделения Банка России.

Как правило, такие нелегалы маскируют свою деятельность под ломбарды и комиссионные магазины. Однако в отличие от легальных участников рынка черные кредиторы не поднадзорны Банку России, не соблюдают законодательные требования и нарушают права потребителей.

«Черные кредиторы, работающие под видом ломбардов, зачастую подменяют договоры займа в форме залогового билета договорами хранения имущества, причем вещи, переданные нелегалам, не подлежат страхованию, тогда как для ломбардов это обязательное требование. Проценты по их ссудам существенно превышают значения, установленные для легальных участников рынка. Кроме этого, при реализации невостребованной вещи нелегалы могут не вернуть клиенту разницу между суммой ее реализации и суммой обязательств потребителя», – отметил управляющий Пермским отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков.