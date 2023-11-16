Белгородские энергетики получили удостоверения инструкторов по оказанию первой медицинской помощи

Шестеро инженеров по охране труда филиала «Россети Центр» - «Белгородэнерго» прошли курсы по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим и получили удостоверения инструкторов. Обучение энергетики прошли на базе Тверского учебно-производственного центра.

Фото: Белгородэнерго

В рамках курса преподаватели познакомили инженеров с вопросами тактической медицины, правилами оказания первой самопомощи и взаимопомощи, алгоритмом действий в нестандартных ситуациях, рассказали об эффективном применении тактической аптечки.

Представители Белгородэнерго научились быстро определять состояние раненого и оказывать ему первую помощь до прибытия медицинской бригады: накладывать шины и жгуты, применять кровоостанавливающие средства, фиксировать переломы, использовать средства индивидуальной защиты, а затем правильно транспортировать его к месту лечения.

Полученные знания участники обучения подтвердили на специальном экзамене. В итоге все шестеро стали дипломированными инструкторами с правом преподавания и теперь смогут передавать актуальные знания коллегам.

«Опыт оказания медицинской помощи и использования тактических аптечек очень важен. Он позволит энергетикам быть готовыми к любым ситуациям, быстро ориентироваться и выполнять четкие действия по защите себя и коллег в сложных ситуациях», - отметил директор филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» Антон Герасимов.