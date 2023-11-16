Жителя Туапсе спасли от бурного потока воды, скопившейся из-за дождей
В Туапсе из воды, скопившейся в результате обильных дождей, вытащили автомобиль местного жителя, застрявший под железнодорожным мостом. Об этом сообщила пресс-служба администрации Туапсинского района.
Фото: Пресс-служба администрации Туапсинского района
Мужчина направлялся в село Заречье, в то время как под путями скопилась вода. Выехать самостоятельно у автомобилиста не получилось, поэтому он вызвал на место бригаду спасателей.
Пострадавшего и его автомобиль вытащили их воды. Сообщается, что здоровью мужчины ничего не угрожает.
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