Пермские тепловые сети получили паспорт готовности к зиме

Энергетики Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» получили паспорт готовности к работе в осенне-зимнем периоде 2023-2024 гг. Соответствующее решение приняла комиссия администрации города Перми. Документ подписан на основании результатов проверки с участием представителей муниципалитета.

Паспорт готовности к работе в осенне-зимнем периоде 2023-2024 гг. – базовый документ для энергокомпании, являющийся официальным подтверждением технической и квалификационной готовности к работе в любых погодных условиях. Получение документа стало итогом большого объема мероприятий, реализованных пермскими энергетиками Пермского филиала ПАО «Т Плюс» в 2023 году.

Отопительному сезону 2023-2024 гг. предшествовала масштабная ремонтная кампания. В ходе подготовки к осенне-зимнему максимуму нагрузок энергетики «Т Плюс» провели профилактику 2056 км теплосетей в краевой столице, по которым тепло и горячая вода поступают в жилые дома и социальные объекты. Подготовлено оборудование 27 малых котельных, 10 насосных станций, 372 центральных тепловых пунктов.

В год 65-летия Пермских тепловых сетей обновлены 22 км трубопроводов на улицах Баумана, Шахтерская, Запорожская, Малкова, Кабельщиков, Нефтяников, Котовского, Попова, Связистов, в правобережной части города – на улицах Сивашской, Липатова, Маршала Рыбалко и др.

Комплекс принятых мер позволит энергетикам «Т Плюс» надежно снабжать жителей теплом и горячей водой в отопительном сезоне 2023-2024 гг.

Пермский филиал «Т Плюс» Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в пяти городах Пермского края – Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском и Лысьве, а также в поселке Марковский. В состав филиала входит 7 теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18 и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7. Установленная электрическая мощность филиала – 1 204,9 МВт, тепловая мощность – 5187,24 Гкал/ч. Справка Т Плюс Группа «Т Плюс» (до июня 2015 года — «КЭС Холдинг») — крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Количество клиентов (домохозяйств), получающих от компании платежные документы, - около 7 млн, количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, - около 180 тысяч. Всего в зонах обслуживания «Т Плюс» проживает около 16 млн человек. Под управлением Группы «Т Плюс» находится 53 электростанции, более 400 котельных и свыше 21 700 километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов Группы составляет 14,6 ГВт, тепловая мощность – 51,4 тыс. Гкал/ч

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»