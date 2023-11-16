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Коммерсантъ FM
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«Не пробуйте местный деликатес балют»

Петр Воронков — о филиппинской кухне

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о том, какие традиционные блюда островного государства впечатлят туриста, а какие, наоборот, лучше не заказывать.

Фото: Brian Evans / Flickr

Фото: Brian Evans / Flickr

Сегодня Филиппины, гастрономический тур. Далековато, конечно, лететь, чтобы просто набить желудок. Но, во-первых, не просто, а при свечах, под негромкую музыку, и ни с чем несравнимой приправой из океанского бриза… Во-вторых, вкушать местные деликатесы мы будем в перерывах между плаванием с китовой акулой, например, и визитом к хиллеру — это специальный местный доктор, может зарезать без ножа — между изучением висячих гробов Сагады и осмотром бесконечных рисовых террас, между валянием на пляже и еще раз валянием на пляже.

Итак, начнем, пожалуй, с пансита. У многих туристов это блюдо любимое. Оно сытное, пряное — за уши не оттащишь. Готовят пансит из жареной лапши с соевым соусом. К ней необходимо выбрать свинину, курицу, рыбу или морепродукты. Все это заправляется овощной смесью. Ее тушат в пикантном пряном соусе. Вкусно. Напоминает знакомые многим воки Таиланда. Ну а что — Азия…

Поэтому попробуем лучше местный суп синиганг, его с удовольствием поглощают и аборигены и туристы. Овощи и мясо режут крупно и тушат, получается рагу. Тамаринд придает ему яркую кислинку, а рыбный соус добавляет пикантности. Синиганг часто варят с недозрелыми плодами манго, цитрусами. Чем больше фруктов, тем выразительнее вкус. Это необычно.

Теперь сисиг, его подают на раскаленной сковороде. Он шкварчит и на ваших глазах пускает сок. Это мясо, замаринованное в соусе из филиппинского лайма и острого перца. К нему добавляют куриную печень, сочный репчатый лук и немного пряностей. Вкуснятина потрясающая.

Такая же, как пинакбет, — это нежнейшее рагу из рыбы, креветок, с кусочками сладкой тыквы и горькой дыни. Из приправ кладут имбирь и чеснок. Блюдо в меру острое, так как кокосовое молоко придает ему мягкость, и рагу словно тает во рту. И вот еще: не пробуйте местный деликатес под названием балют, это утиные зародыши, прямо в яйце… Хуже только пагпаг — блюдо для самых бедных. Еда из остатков еды…

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