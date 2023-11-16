В парке «Краснодар» начали устанавливать шалфей и араукарии

В городском парке «Краснодар» (более известен как «парк Галицкого») начали устанавливать искусственный шалфей с электроподсветкой и новые араукарии. Об этом говорится в официальном Telegram-канале парка.

В сообществе просят руководство добавить в этом году на террасах музыку. Впервые электрический шалфей «высадили» в парке в ноябре 2020 года. Он устанавливается на зимнее время. Весной вместо него высаживают живые растения.

В парке также высадили новые араукарии (род вечнозеленых хвойных деревьев). Сообщается, что теперь их не 24, а в несколько раз больше.

Татьяна Ручкина

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