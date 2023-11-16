Доходы в бюджет Краснодара планируют увеличить на 1,3 млрд рублей в 2023 году

Доходы в бюджет Краснодара могут быть увеличены на 1,3 млрд руб. в 2023 году. Об этом сообщил директор департамента финансов администрации города Александр Чулков.

Изменения также предполагают увеличение показателя на 800 млн руб. в 2024 году. Средства хотят направить на строительство пяти новых детских садов, в том числе двух в поселке Знаменском, оснащение существующих дошкольных учреждений, создание дополнительных мест в школах, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, содержание автомобильных дорог, поддержку детей-сирот, выплаты приемным семьям.

Расходная часть бюджета может быть увеличена на 300 млн руб. в текущем году и на 842 млн руб. в 2024 году. За счет поступивших средств из краевого бюджета в объеме 1,3 млрд руб. в городе хотят построить новые соцобъекты, а высвободившие средства направить на сокращение дефицита местного бюджета. Собственные средства могут направить департаменту строительства в объеме 372 млн руб., а также на ликвидацию стихийных свалок твердых бытовых отходов (23,5 млн руб. дополнительно), монтаж наружного освещения (19 млн руб.), зимнее содержание дорог (51 млн руб.).

В текущем году также предложено дополнительно направить департаменту культуры 34 млн руб. и в 2024-м — 56 млн руб. на закупку новых помещений Центра культурного развития «Карасунский» и оборудование кинозалов.

Анастасия Донскова

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