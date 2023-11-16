«Ак Барс» подписал пробный контракт с олимпийским чемпионом

Казанский «Ак Барс» подписал пробный контракт с защитником и олимпийском чемпионом Алексеем Марченко. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Отмечается, что хоккеист уже прошел медосмотр в казанской команде, а по итогам пробного контракта в клубе примут решение о возможном подписании полноценного контракта. Менеджмент «Ак Барса« намерен убедиться в том, что игрок полностью восстановился после операции на колене.

Последним клубом господина Марченко был «Локомотив». В прошлое межсезонье стороны расторгли контракт.

"Ъ-Казань"