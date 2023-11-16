Свет и тепло, которого вы достойны

На АО «ПЗСП» открылась линия по производству оконных конструкций Декёнинк (Deceuninck). Компания Deceuninck работает на рынке уже более 80 лет. Сегодня она входит в тройку лидеров мировых производителей ПВХ-систем. Появление на строительном рынке Пермского края оконных конструкций Декёнинк – новый шаг в создании повышенного комфорта жилых помещений.

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Deceuninck работает в более чем 90 странах мира. В России компания начала свою деятельность в 1997 году, и сегодня имеет собственное производство в Московской области, также имеет представительство во многих регионах России: от Калининграда до Иркутска, от Краснодара до Мурманска. Недавно к этому списку прибавилась Пермь: на базе производства АО «ПЗСП» запущена новая линия оконных конструкций Декёнинк.

Эти окна входят в первую тройку мировых лидеров совершенно заслуженно. У компании – наивысшие требования к качеству изделий. Профиль производится в более строгом допуске, чем позволяет отраслевой стандарт, и проходит проверку по 32 параметрам качества.

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Оконные конструкции Декёнинк подходят как для окон, так и для дверей. Они рассчитаны на более чем 20 лет службы, при этом не усаживаются, не ссыхаются, не требуют дополнительного обслуживания на всём периоде эксплуатации.

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В окнах Декёнинк все составляющие соединяются уникальным способом с помощью жёсткого импоста и специального уплотнителя. Такой способ крепления по сравнению с традиционным не позволяет окну промерзать, на нём не выпадает конденсат. Профиль створки оснащён специальным капельником для стока воды в дренажную зону рамы, не позволяя каплям воды распространяться по внутреннему притвору окна и элементам фурнитуры. Поэтому ржавчина на металлических элементах также не образуется.

В профилях установлен долговечный уплотнитель, который прекрасно зарекомендовал себя в самых суровых климатических зонах. Дополнительные конуры уплотнения надёжно защищают от ветра и мороза, повышают звукоизоляцию. К тому же это повышает безопасность дома: простым человеческим усилием или обычным инструментом окно выдавить невозможно.

Изделия Декёнинк предлагаются в трёх основных цветовых решениях: белый, темно-серый и коричневый «под дерево», но цвет самих окон может быть любым, все зависит от цвета ламинации. Любой может подобрать решение в соответствии с архитектурным замыслом и цветовой гаммой строящегося дома – как индивидуального, так и многоквартирного. Мощность новой линии ПЗСП может обеспечить изделиями всех желающих – от частных лиц до застройщиков целых микрорайонов.

Рассчитать стоимость окна под Ваши размеры помогут менеджеры отдела продаж АО «ПЗСП» по тел. +7 (342) 292-15-47 или на сайте https://kurl.ru/TQIJe.

АО "ПЗСП"