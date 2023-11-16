В Саратовской области не хватает порядка 16% врачей

Саратовской области не хватает 1961 врача и 1598 среднего медперсонала, рассказала на депутатских слушаниях первый заместитель министра здравоохранения Елена Степченкова.

По словам чиновницы, на данный момент в регионе работают 8061 врач и 19 389 сотрудников среднего звена.

Наибольший дефицит кадров отмечен в Аткарском, Красноармейском, Новоузенском, Озинском, Ровенском и Перелюбском районах.

Для комплектации медучреждений в регионе обучают врачей по целевым направлениям: 42 человека проходят подготовку в рамках специалитета, в ординатуре — 24, в ординатуре по специальности «Скорая медицинская помощь» — 15 человек.

Никита Маркелов

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