Экс-замначальника ИК-14 Ростовской области обвиняют в растрате на 2,9 млн рублей

В Новочеркасский городской суд Ростовской области поступило уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника колонии — начальника центра ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по Ростовской области Александра Бурлачко, обвиняемого в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия, Александр Бурлачко организовал производство муки с нарушениями технологических и планово-экономических норм, занизив выход муки и завысив выход отрубей. Неучтенные в бухгалтерских документах отруби он якобы сбывал путем продажи за пределы учреждения. Причиненный колонии ущерб оценивается в 2,9 млн руб.

Год назад Новочеркасский городской суд осудил к пяти годам колонии общего режима экс-начальника этого же учреждения Алексея Родина за растрату и злоупотребление служебными полномочиями (ч. 4 ст. 160 и ч. 1 ст. 285 УК РФ), приговор опубликован в картотеке суда.

По версии следствия, с декабря 2021 года по январь 2022 года бывший начальник исправительного учреждения растратил вверенное ему имущество на сумму более 1,3 млн руб. Сначала он распорядился разобрать металлические конструкции на территории колонии, а затем сдать их в металлолом.

Кристина Федичкина