КамАЗ намерен поставить большие автобусы в Альметьевск и Набережные Челны

КамАЗ планирует поставить большие автобусы в Альметьевск и Набережные Челны. Об этом заявил глава пресс-службы компании Олег Афанасьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По его словам, всего двум городам поставят 55 больших автобусов. Девять из них получит Альметьевск, ещё 46 - Набережные Челны.

Поставка автобусов будет осуществляться в рамках специальных казначейских кредитов, которые получили регионы РФ, включая Татарстан.

"Ъ-Казань"