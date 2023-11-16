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КамАЗ намерен поставить большие автобусы в Альметьевск и Набережные Челны

КамАЗ планирует поставить большие автобусы в Альметьевск и Набережные Челны. Об этом заявил глава пресс-службы компании Олег Афанасьев.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По его словам, всего двум городам поставят 55 больших автобусов. Девять из них получит Альметьевск, ещё 46 - Набережные Челны.

Поставка автобусов будет осуществляться в рамках специальных казначейских кредитов, которые получили регионы РФ, включая Татарстан.

"Ъ-Казань"

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