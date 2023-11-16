Обвиняемым в покушении на убийство новорожденного сожителям вынесли приговор

Центральный районный суд Челябинска вынес приговор сожителям за попытку убийства новорожденного ребенка. Как сообщают в прокуратуре региона, одну из подсудимых приговорили к 12 годам колонии общего режима, ее сожителя — к 11 годам строгого режима.

Суд установил, что в мае этого года в нежилом помещении под лестницей бара на улице Красной женщина, будучи пьяной, родила ребенка с экстремально низкой массой тела. Во время родов он упал на пол в неотапливаемом помещении. Понимая, что он жив, подсудимая позвала сожителя и сказала ему отнести ребенка на контейнерную площадку.

«Мужчина с целью убийства поместил новорожденного ребенка в полимерный пакет и оставил его в мусорном баке, — сообщают в прокуратуре. — Ребенок был обнаружен очевидцами и госпитализирован в лечебное учреждение, где ему была оказана своевременная квалифицированная медицинская помощь».

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