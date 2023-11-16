В Волгограде задержаны прикурившие от Вечного огня студентки

Две студентки из Волгограда, прикурившие от Вечного огня, могут стать фигурантами уголовного дела, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. По данным силовиков, инцидент произошел в ночь на 15 ноября в Центральном районе города, на Аллее Героев, где расположена братская могила.

Девушек, одной из которых 21, а другой 24 года, задержал наряд ППС. В полиции уточнили, что по факту происшествия проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела о надругательстве над телами умерших и местами захоронений (ст. 244 УК РФ). Если вина студенток будет доказана, им грозит до года исправительных работ, либо до трех месяцев ареста, либо штраф.

Никита Маркелов, Саратов