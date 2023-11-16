Троицкий суд рассмотрит дело о контрабанде лесоматериалов на 16 млн рублей

Уральская транспортная прокуратура направила в Троицкий районный суд уголовное дело двух жителей Свердловской области, незаконно перевозивших за границу лесоматериалы. Общая сумма ущерба составила 16 млн рублей, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, житель Свердловской области вступил в сговор с иностранцем. С июля по ноябрь 2021 года обвиняемые вывезли за границу хвойные лесоматериалы объемом более 1,6 тыс. куб. м под видом внешнеэкономического контракта. Кроме того, в накладной был указан ложный источник происхождения древесины.

В отношении контрабандистов возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

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