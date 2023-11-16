Продажи апартаментов в Новосибирске выросли в 4,5 раза

В Новосибирске продажи апартаментов в октябре 2023 года выросли в 4,5 раза относительно объемов продаж конца прошлого года, сообщается в исследовании бизнес-сообщества One Company.

Общая сумма реализации апартаментов в октябре составила 1,36 млрд руб., что более чем в три раза превышает показатели предыдущего месяца. В сравнении с началом года прирост средней стоимости за 1 кв. м. составил 14% (176 тыс. руб.), относительно сентября – около 5%. Средняя стоимость апартаментов, по данным One Company, оценивается в 5,2 млн руб. в начале года 4 млн руб.

«Это происходит во многом из-за многозадачности апартов: можно использовать их для собственного проживания, оборудовать под современный офис, приобрести с инвестиционной целью – для сдачи в аренду или перепродажи. Вопросы по обслуживанию и поиску арендаторов, как правило, берет на себя управляющая компания»,– пояснил основатель One Company Айрат Ямаев.

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Александр Киселев