Определены кандидаты на должность главы Оханска

Конкурсная комиссия определилась с претендентами на пост главы Оханского округа. Об этом сообщает телеграм-канал Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края «На местах».

По итогам заседания конкурсной комиссии на пост главы Оханского округа будут претендовать два кандидата: действующий глава муниципалитета Дмитрий Байдин и его заместитель Михаил Яшин. Глава округа будет избран на заседании местной думы 21 ноября.

На конкурс по выборам главы Оханского округа зарегистрировались четыре кандидата. Как сообщала газета «Звезда», это самозанятая Ирина Пономарева, Павел Васильев, заместитель главы Оханского округа Михаил Яшин и действующий глава Оханского округа Дмитрий Байдин. Госпожа Пономарева и господин Васильев больше не претендуют на пост главы округа.

Дмитрий Байдин возглавил муниципалитет, когда он был еще районом, в 2015 году. Затем господин Байдин продолжил руководить уже муниципалитетом после его преобразования в округ, избравшись на этот пост в 2018 году.