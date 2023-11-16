В Саратовской области отремонтировано 56 километров тротуаров

56 тыс. погонных метров тротуаров отремонтировано в Саратовской области, сообщает пресс-служа министерства строительства и ЖКХ региона. Чиновники уточняют, что величина сопоставима с расстоянием от центра Балакова до центра Хвалынска, районных центров субъекта РФ.

Работы проводились в рамках адресной программы, на которую областной бюджет выделил 230 млн руб.

В Саратове отремонтировано порядка 16 км тротуаров, в Энгельсском районе — 5 км.

В Красноармейске, Балакове и Пугачеве восстановлено по 2 км пешеходных зон.

Никита Маркелов

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