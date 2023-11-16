Главой Западного округа Краснодара стал бывший вице-мэр Сочи Николай Бескровный

На должность главы администрации Западного округа Краснодара согласован Николай Бескровный. Его кандидатуру поддержали на 65-м очередном заседании гордумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Краснодара Фото: мэрия Краснодара

Николай Бескровный родился в 1986 году в Краснодаре. В 2008 году окончил Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии Штеменко по специальности «Комплексная защита объектов информатизации». В 2011 году получил диплом юриста в КубГАУ. В 2003–2017 годах он проходил службу в Вооруженных силах РФ.

В 2018–2019 годах Николай Бескровный был помощником вице-губернатора Краснодарского края. После работал в мэрии Сочи управляющим делами, был главой администрации Адлерского внутригородского района Сочи. С 2021 по 2023 год господин Бескровный занимал должность замглавы мэрии Сочи.

Экс-глава администрации Западного округа Краснодара Дмитрий Водолацкий ушел с должности по собственному желанию.

Татьяна Ручкина

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