Главой Западного округа Краснодара стал бывший вице-мэр Сочи Николай Бескровный
На должность главы администрации Западного округа Краснодара согласован Николай Бескровный. Его кандидатуру поддержали на 65-м очередном заседании гордумы.
Фото: мэрия Краснодара
Николай Бескровный родился в 1986 году в Краснодаре. В 2008 году окончил Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии Штеменко по специальности «Комплексная защита объектов информатизации». В 2011 году получил диплом юриста в КубГАУ. В 2003–2017 годах он проходил службу в Вооруженных силах РФ.
В 2018–2019 годах Николай Бескровный был помощником вице-губернатора Краснодарского края. После работал в мэрии Сочи управляющим делами, был главой администрации Адлерского внутригородского района Сочи. С 2021 по 2023 год господин Бескровный занимал должность замглавы мэрии Сочи.
Экс-глава администрации Западного округа Краснодара Дмитрий Водолацкий ушел с должности по собственному желанию.
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