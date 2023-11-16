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Больше 63 тысяч самозанятых трудятся в Удмуртии

В Удмуртии ведут свою деятельность более 63,5 тыс. самозанятых граждан, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. Эти жители применяют специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как отметил министр экономики Удмуртии Сергей Юрин, самозанятым в регионе оказывают помощь. Одной из наиболее популярных мер остаются консультации по налоговым, юридическим и маркетинговым вопросам. «В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество получателей выросло в два раза. Это говорит о востребованности и способствует развитию института самозанятых на территории Удмуртии»,— отметил господин Юрин.

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