В Башкирии будут проверять недропользователей, на которых есть жалобы в соцсетях

Правительство Башкирии внесло изменения в положение о региональном государственном геологическом контроле. Поправки, в частности, пересматривают основания для проведения внеплановых проверок недропользователей.

Так, республиканское министерство природопользования и экологии сможет провести контрольные мероприятия в случае, если в сети интернет или в средствах массовой информации в течение месяца будет размещено пять и более жалоб на компанию. Обращения граждан станут индикатором для оценки риска причинения вреда природе.

В предыдущей редакции документа внеплановая проверка инициировалась по неоднократным (не менее трех в течение месяца) официальным обращениям граждан, а также при поступлении информации о нарушении природоохранного законодательства из органов государственной власти, местного самоуправления или средств массовой информации.

Другим индикатором риска станут данные дистанционного зондирования Земли, в том числе размещенные на общедоступных интернет-ресурсах, которые свидетельствуют об изменении параметров добычи на участке. Также будут сопоставляться данные ежегодной отчетности компании и сведения республиканской автоматизированной системы учета объемов добычи и реализации общераспространенных полезных ископаемых. Отсутствие в системе данных о добыче и перемещении полезных ископаемых также могут стать основанием для проведения проверки.

Кроме того, документ усложняет отчетность недропользователей, которые теперь будут дополнительно предоставлять документы о предоставлении им земельных участков и водных объектов для недропользования, программу мониторинга месторождения общераспространенных полезных ископаемых, соглашение о соблюдении социально-экономических и экологических интересов местных жителей. Дополнительные меры контроля предусмотрены для недропользователей, которые берут воду из подземных источников.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в мае глава Башкирии Радий Хабиров попросил депутатов Курултая выйти с инициативой о передаче полномочий по выдаче лицензий на добычу золота рассыпным способом регионам. Он пояснил, что жители районов Зауралья, где ведется такая добыча, узнают о планах недропользователей в момент появления техники, что их «очень сильно возмущает и вызывает недоумение». Депутаты заявили о том, что создадут рабочую группу по изменению законодательства.

Наталья Балыкова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте