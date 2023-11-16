Следствие попросило заключить под стражу Виктора Кудряшова и Михаила Асеева

Следствие направило в Октябрьский районный суд Самары ходатайство об избрании меры пресечения в отношении бывших временно исполняющих обязанности первого вице-губернатора – председателя правительства Виктора Кудряшова и министра строительства региона Михаила Асеева. Силовики просят арестовать бывших чиновников. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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Заседание по мере пресечения Михаилу Асееву состоится в 14:00 (MSK+1) под председательством судьи Марии Патютько. В 15:00 судья Артем Мартынов решит вопрос по Виктору Кудряшову.

Высокопоставленные чиновники были задержаны 14 ноября в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудниками ГКУ СО «Управление капитального строительства».

Накануне Виктор Кудряшов объявил о своей отставке. Он объяснил свой уход состоянием здоровья. По версии следствия, чиновники УКС, которое тогда возглавлял Михаил Асеев, необоснованно перечислили 194 млн руб. ООО «Волгатрансстрой-проект» в рамках госконтракта на проектирование строительства станции метро «Самарская» в Октябрьском районе Самары.

Евгений Чернов