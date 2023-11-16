На обустройство новых контейнерных площадок в Перми потратят 32 млн рублей

Депутаты Пермской городской думы на заседании комитета по городскому хозяйству поддержали проект решения об установлении расходного обязательства города Перми по обустройству контейнерных площадок нового типа. Информация об этом опубликована на сайте гордумы.

Заместитель главы администрации города Перми Игорь Субботин пояснил, что за счет городских и краевых средств планируется обустроить примерно 90 контейнерных площадок на территории многоквартирных домов.

«Планируем в состав комиссии по отбору и ранжированию объектов включить общественников и помощников депутатов. По итогам ранжирования и заявок жителей будем выделять финансирование и делать площадки. Сейчас мы отработаем весь порядок и будем работать по данной схеме»,— рассказал господин Субботин.

В октябре Игорь Субботин сообщал, что в городском бюджете запланировано 32 млн руб. на обустройство в Перми контейнерных площадок нового типа. Дополнительно на эти цели будет выделено 90 млн руб. Ежегодно планируется делать не менее 150 таких площадок.