Доходы бюджета Нижнего Новгорода исполнены на 71% от плана

По итогам января-октября 2023 года доходы бюджета Нижнего Новгорода составили 44,8 млрд руб., они исполнены на 71% от плана. Об этом сообщили на заседании комиссии думы по бюджету.

К 1 ноября собственные доходы города получены в размере 18,8 млрд руб. (76% от плана). План по налоговым поступлениям исполнен на 73%. По налогу на доходы физлиц (НДФЛ) бюджет получил 9,3 млрд руб. (72%). План по неналоговым поступлениям исполнен на 94%. Из вышестоящих бюджетов городская казна получила 25,95 млрд руб., или 68% от плана.

Расходы исполнены на сумму 45,1 млрд руб. Большая часть средств (25,6 млрд руб.) была направлена на финансирование социальной сферы, еще 6,9 млрд руб. потрачено на поддержку ЖКХ, 4,8 млрд руб. — на строительство и ремонт дорог.

Объем муниципального долга к 1 ноября составил 13,1 млрд руб., снизившись с начала года на 2 млрд руб.

Депутаты думы поддержали изменения в бюджет города на 2023 год. Доходы и расходы предлагается увеличить на 1,84 млрд руб., в том числе за счет 1,77 млрд руб. межбюджетных трансфертов и 70,8 млн руб. собственных доходов. Средства планируется направить на продление Автозаводской и Сормовско-Мещерской линий метро, переселение граждан из аварийного жилья, проектирование дороги к ЖК «Окский берег». После внесения изменений доходная часть бюджета составит 62,7 млрд руб., расходная — 66,3 млрд руб., дефицит — 3,6 млрд руб.

Елена Ковалева