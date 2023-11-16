В Башкирии вынесен приговор по факту хищения 180 млн рублей у «Башнефти»

Ленинский районный суд Уфы вынес приговор двоим бывшим сотрудникам крупной нефтяной компании и предпринимателю, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Они признаны виновными в мошенничестве, совершенном группой по предварительному сговору, с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным «Ъ-Уфа», подсудимыми являются бывший начальник отдела управления лицензиями департамента геологоразведочных работ и лицензирования АНК «Башнефть» Айдар Тукаев, экс-начальник отдела лицензирования управления геологоразведочных работ, ресурсных баз и лицензирования ООО «Башнефть-добыча» Ахат Султанбеков, а также бывший и. о. руководителя Управления дорожного хозяйства Башкирии (в 2017 году) Ринат Абдулмазитов.

Согласно материалам дела, Айдар Тукаев и Ахат Султанбеков с января 2016 года по март 2019 года заключали фиктивные договоры с аффилированными Ринату Абдулмазитову компаниями (ООО «Уфанефтепроект» и ООО «Комплексные решения», ликвидировано в 2021 году) на инженерно-технологические работы по составлению проектов горных отводов, проведение мониторинга их состояния, оказания услуг по сопровождению документации при пользовании участками недр на месторождении.

Всего за якобы оказанные услуги была проведена оплата на сумму более 180 млн руб.

Подсудимые вину не признали.

Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до шести лет в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере от 900 тыс. до 950 тыс. руб. С подсудимых взыскана сумма причиненного ущерба, в рамках обеспечительных мер на их имущество наложен арест.

Майя Иванова

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