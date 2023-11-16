В Челябинске из партии «Единая Россия» исключили депутата Юрия Панова

На заседании президиума челябинского регионального отдела партии «Единая Россия» из нее исключили депутата Челябинской городской думы Юрия Панова и приостановили деятельность депутатов Максима Романова, Олега Мальцева и Сергея Астафьева. Информацию об этом «Ъ-Южный Урал» подтвердили в пресс-службе реготделения.

Решение об исключении из партии Юрия Панова было принято 15 ноября. URA.RU со ссылкой на политсовет и Сергея Астафьева писал, что причиной стал случай с вывозом Максимом Романовым, Олегом Мальцевым и Сергеем Астафьевым из партийного офиса мебели и техники, которую закупал Юрий Панов. Как сообщает на своей личной странице «ВКонтакте» сам депутат, находящийся на данный момент в зоне СВО, его никто не уведомил о каких-либо разбирательствах.

«Формальная причина была в том, что мы, закончив свою работу в офисе, вывезли свои вещи. Ничто из того имущества, что мы забрали, не принадлежит ни партии «Единая Россия», ни каким-либо третьим лицам»,– комментирует ситуацию Олег Мальцев.

Как сообщает пресс-служба Челябинского отделения партии «Единая Россия», Максим Романов, Олег Мальцев и Сергей Астафьев по-прежнему являются членами партии, вопрос об их исключении не рассматривался. В политсовете Металлургического района в ближайшее время пройдет заседание, на котором будут изучены разъяснения сторон и рассмотрена текущая ситуация.

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