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В Казани стартовали общественные обсуждения по проекту канатной дороги

В Казани начались общественные обсуждения по проекту планировки канатной дороги «Аэромост». Информация об этом опубликована в сборнике документов мэрии.

Фото: Виль Равилов, Коммерсантъ

Фото: Виль Равилов, Коммерсантъ

Обсуждения будут проходить до 30 ноября. Участники могут внести собственные предложения. Они смогут это сделать на специальном сайте или в книге учета посетителей экспозиции проекта.

Напомним, в октябре 2023 года проект строительства канатной дороги был одобрен главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Сама дорога будет состоять из трех станций: парк Горького. парк «Урам» и возле стадиона «Ак Барс Арена».

"Ъ-Казань"

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