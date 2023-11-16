В Казани стартовали общественные обсуждения по проекту канатной дороги

В Казани начались общественные обсуждения по проекту планировки канатной дороги «Аэромост». Информация об этом опубликована в сборнике документов мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виль Равилов, Коммерсантъ Фото: Виль Равилов, Коммерсантъ

Обсуждения будут проходить до 30 ноября. Участники могут внести собственные предложения. Они смогут это сделать на специальном сайте или в книге учета посетителей экспозиции проекта.

Напомним, в октябре 2023 года проект строительства канатной дороги был одобрен главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Сама дорога будет состоять из трех станций: парк Горького. парк «Урам» и возле стадиона «Ак Барс Арена».

"Ъ-Казань"