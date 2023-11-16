Грузовик заблокировал движение электричек из Калище в Петербург

Пригородные поезда, следующие из Калище в Санкт-Петербург, задерживаются из-за грузовика, который застрял на железнодорожном переезде, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Северо-Западной Пригородной пассажирской компании.

Инцидент произошел в 7:30. Грузовик застрял на переезде перегона Лебяжье — Калище. Грузовой автомобиль встал на путях из-за поломки.

Задержка поездов «Ласточка» из Петербурга в сторону станции Калище и в обратную сторону составляет более часа. Специалисты Октябрьской железной дороги освобождают пути, сообщили в пресс-службе СЗППК.

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