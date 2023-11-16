Вынесен приговор по уголовному делу о фальсификации доказательств по делу об обороте оружия

В Омской области в силу вступил приговор бывшему дознавателю ОМВД России по Тарскому району, осужденному по делу о фальсификации доказательств (до 5 лет лишения свободы).

Суд установил, что обвиняемый в 2020 году, по делу о незаконном обороте оружия сфальсифицировал протоколы следственных действий: допроса свидетеля и проверки его показаний на месте происшествия.

Свою вину фигурант не признал. Он, как сообщает объединенная пресс-служба судов Омской области, настаивал, что свидетель им был допрошен и участвовал в следственном действии, хотя и был в медицинской маске. С учетом доказательств, фигуранту дела назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком в полгода. Сторона защиты обжаловала приговор, настаивая на невиновности своего подзащитного.

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Оксана Павлова