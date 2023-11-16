В ювелирном ассортименте главного модного департмент-стора Москвы прибавление.

Бренд Aliita был основан в 2015 году Синтией Вильчес Кастильони. Дизайнер родилась и выросла в Венесуэле, а живет и работает в Италии. В переводе с языка вайю, на котором говорили индейцы Гуахира, коренные жители северо-запада Венесуэлы, «aliita» означает «важный объект». Ну а кроме того, это анаграмма слова «Италия», где изготавливают ювелирные вещицы под логотипом Aliita. Все это забавные украшения на каждый день: браслеты с буквами и любимыми котиками, колечки с цветами и фруктами и всевозможные кулоны, которые могут рассказать о своей хозяйке лучше любых слов. Ювелирные предметы сделаны из девятикаратного золота и цветных камней: аметиста, граната, цитрина, топаза, хризопраза, жемчуга и кораллов.

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Бренд серебряных украшений Nove25 существует почти 20 лет, он был основан в Милане дизайнером Роберто Дибенедетто. Его творчество — это лаборатория идей. Рокерские цепи, сердечки, змейки, черепа, кольца-печатки отлично подходят для бунтующих и романтических натур обоего пола. Особой популярностью у Nove25 пользуются кольца-татуировки и браслеты, сплетенные будто бы из колючей проволоки. Полированное серебро контрастирует с черненым, а блеск цветных камней-кабошонов подчеркнут черной эмалью.