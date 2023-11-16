«Дамате» полностью перешла на самообеспечение инкубационным яйцом индейки

Группа компаний «Дамате» вышла на полное самообеспечение инкубационным яйцом индейки и отказалась от его поставок из-за рубежа. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отказ от импортных яиц стал возможен благодаря запуску племенного репродуктора индейки в Тюменской области в конце прошлого года, отмечается в сообщении.

«Дамате» производит индейку на комплексах в Ростовской и Пензенской областях, суммарная проектная мощность производства составляет 292 тыс. т в год. Совокупная потребность двух предприятий в инкубационном яйце составляет порядка 30 млн штук в год. Их поставляют из трех репродукторов. Новый племенной репродуктор в Тюменской области обеспечивает поставку 12 млн яиц в год, репродуктор в Ростовской области производит до 11 млн инкубационных яиц в год, остальную часть «Дамате» поставляют из партнерского репродуктора.

«Наличие племенных репродукторов позволяет отказаться от импорта, оптимизировать логистику и снизить сроки хранения. Инкубационное яйцо транспортируется на короткие дистанции, что уменьшает количество потерь при доставке, увеличивает показатели качества яйца, дает максимальную выводимость птенцов. А расположение предприятий в разных регионах страны снижает биологические риски для бизнеса»,— отмечают в компании.

По результатам 2022 года «Дамате» произвела 216 тыс. т мяса индейки в убойном весе, что на 8% больше, чем в 2021 году. Из этого объема 166 тыс. т были произведены в Пензенской области, более 50 тыс. т — в Ростовской области.

Кристина Федичкина