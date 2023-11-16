Следственный комитет проверит гибель мужчины в пожаре в Тутаеве

В Тутаеве Ярославской области в пожаре в жилом доме погиб мужчина. Следственный комитет начал проверку и установил предварительную причину пожара. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СК РФ по Ярославской области Фото: СК РФ по Ярославской области

Пожар произошел вечером 15 ноября. Ликвидировать его удалось только к утру 16 ноября. В результате поврежден жилой многоквартирный дом на площади 1 тыс.кв.м., сгорели крыша и крыльцо.

В ярославском следственном комитете рассказали, что после тушения огня нашли тело местного жителя с ожогами. «По данному факту территориальным следственным отделом СУ СК России по Ярославской области организовано проведение доследственной проверки»,— уточнили в СК.

В ведомстве рассказали, что наиболее вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Глава Тутаевского района Ольга Низова сообщила, что в доме проживали три семьи, которым теперь помогают восстановить утраченные документы. «Вместе с правительством Ярославской области прорабатываем возможность включить семьи пострадавших во всевозможные программы помощи. Ведем работу по обеспечению семей временным жильем»,— сообщила госпожа Низова.

Алла Чижова