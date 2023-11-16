Жители трех регионов России погибли в перевернувшемся вездеходе в Приангарье

В Иркутской области сотрудниками регионального управления Следственного комитета России (СКР) возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) по факту смерти четырех мужчин, провалившихся под лед на вездеходе. Как уточняет пресс-служба ведомства, в числе погибших — жители Иркутской области, Хабаровского края и Свердловской области, работавшие в Приангарье вахтовым методом вальщиками леса.

«По версии следствия, 15 ноября на территории Ичёрского лицензионного участка на реке Ичёра провалился под лед вездеход, перевозивший работников геологоразведочной компании. В транспортном средстве находились шесть человек, спастись удалось только двоим»,— отмечается в сообщении СКР.

В ведомстве также добавляют, что в связи с отдаленностью и труднодоступностью места происшествия (находится на севере Иркутской области недалеко от границы с Якутией) «выезд следственно-оперативной группы осуществлялся авиатранспортом». В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы и свидетели.

В региональном управлении МЧС также сообщают, что погибшие находились в кузовной части вездехода, выжить удалось водителю-машинисту и руководителю работ, которые размещались в кабине. Сегодня, 16 ноября, они будут эвакуированы в Иркутск.

Влад Никифоров, Иркутск