В Новороссийске задержали жителя Краснодара, напавшего на адвоката у суда

В Новороссийске судебные приставы задержали жителя Краснодара, напавшего на адвоката у здания суда. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ФССП по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, сотрудники службы, работавшие в Октябрьском районном суде Новороссийска, увидели через камеры наружного наблюдения потасовку у здания инстанции. Драку пресекли и вызвали на место полицейских.

Нападавшим оказался 36-летний житель Краснодара. Пострадавший — адвокат, участвовавший в судебном процессе.

«При задержании судебным приставам пришлось применить спецсредства»,— говорится в сообщении.

Анастасия Донскова

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