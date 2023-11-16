В Челябинской области осужден контрактник, сбежавший во время мобилизации

Магнитогорский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему-контрактнику, обвиняемому в самовольном оставлении части во время мобилизации. Он осужден на пять лет шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба суда.

Установлено, что рядовой, проходивший военную службу по контракту, 30 ноября 2022 года самовольно оставил воинскую часть и отравился к себе домой в Снежинск, «где проводил время по своему усмотрению». 27 июня этого года военный добровольно прибыл в часть и заявил о себе.

Суд признал контрактника виновным по ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту, в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий). Приговор не вступил в законную силу.

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