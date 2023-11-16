Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, в частности, как оформлен двор жилого комплекса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: MR Group Фото: MR Group

Вертикальный город в центре Москвы: монументальность в архитектуре, разнообразие планировок, собственный парк и авторские лобби — все это ключевые характеристики жилого комплекса «Павелецкая Сити», расположенного в престижном Даниловском районе. Но список был бы не полным без благоустройства. Ведь сегодня для многих клиентов именно красивая, просторная и закрытая территория становится решающим фактором при покупке.

Ориентируются обычно на визуализации и описание. Но лучший вариант — увидеть собственными глазами, каким получился идеальный двор. В первой очереди жилого комплекса бизнес-класса «Павелецкая Сити» благоустройство уже завершено. Создан не просто двор, а полноценный парковый ансамбль. На территории 2 га высажено более 13 тыс. зеленых насаждений в виде клумб, газонов, миксов многолетников и злаковых трав, в том числе около 200 деревьев и кустарников, привезенных из лучших питомников — это редкий объем озеленения на первичном рынке сегодня. Общая площадь благоустройства после того, как будет сдана вторая очередь, составит больше 3 га, то есть 45% территории проекта займут зеленые насаждения.

В центре двора уникальный игровой комплекс «Небесный мост», рассчитанный на детей от 7 до 13 лет. Еще одна детская площадка предназначена для детей младшего возраста. Для занятий спортом оборудована баскетбольная площадка с мини-трибуной и workout-зона. Вдоль двора обустроены велосипедная и беговая дорожки. Каждый найдет себе здесь занятие по душе.

Всего в составе ЖК «Павелецкая Сити» запланировано строительство четырех очередей. Строит их компания MR Group в партнерстве с Level Group — девелоперы, в портфолио которых уже есть прогрессивные проекты, признанные лидеры рынка по продажам.