В Нижегородской области к концу недели похолодает
Устойчивые отрицательные температуры ожидаются в Нижегородской области и Нижнем Новгороде к концу текущей недели. Как следует из прогноза, Верхне-Волжского управления гидрометеослужбы, в ночь с 16 на 17 ноября температура опустится до -4°C, днем 17 ноября – до -2°C.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
На выходных столбики термометров опустятся ночью до -7°C, днем до -4°C. Пока снег будет идти кратковременно, говорят синоптики. Однако вскоре снежный покров установится. Прогноз на всю следующую неделю – устойчивый минус.
Ноябрь в Нижегородской области выдался теплее обычного. Нижегородцы выкладывали в социальные сети фотографии груш, которые начали цвести на юге региона. Однако в декабре температура будет в пределах климатической нормы.
«Это отрицательный температурный фон, и морозы будут обязательно. Волна холода уже подходит к нам», — цитирует начальника отдела метеопрогнозов «Верхне-Волжского УГМС» Ольгу Мокееву Nn.ru.