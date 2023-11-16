В Нижегородской области к концу недели похолодает

Устойчивые отрицательные температуры ожидаются в Нижегородской области и Нижнем Новгороде к концу текущей недели. Как следует из прогноза, Верхне-Волжского управления гидрометеослужбы, в ночь с 16 на 17 ноября температура опустится до -4°C, днем 17 ноября – до -2°C.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

На выходных столбики термометров опустятся ночью до -7°C, днем до -4°C. Пока снег будет идти кратковременно, говорят синоптики. Однако вскоре снежный покров установится. Прогноз на всю следующую неделю – устойчивый минус.

Ноябрь в Нижегородской области выдался теплее обычного. Нижегородцы выкладывали в социальные сети фотографии груш, которые начали цвести на юге региона. Однако в декабре температура будет в пределах климатической нормы.

«Это отрицательный температурный фон, и морозы будут обязательно. Волна холода уже подходит к нам», — цитирует начальника отдела метеопрогнозов «Верхне-Волжского УГМС» Ольгу Мокееву Nn.ru.

Ирина Андреева