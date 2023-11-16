С «Красного Сормова» взыщут 28,6 млн руб. за поломку сухогруза «Пола Мария»

Арбитражный суд Волго-Вятского округа рассмотрел кассационную жалобу судостроительного завода «Красное Сормово» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) к компании «Пола Райз», следует из судебной картотеки. Юристы верфи оспаривали взыскание с предприятия 28,6 млн руб. ущерба в пользу судовладельца от поломки винторулевой колонки (ВРК) сухогруза «Пола Мария».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2021 году у приобретенного в лизинг сухогруза на Балтике вышла из строя ВРК на левом борту. Вместо доставки груза в Пярну «Пола Мария» отправилась на ремонт в Калининград. Судебная экспертиза установила, что при креплении колонки было использовано недостаточно клея как добавочного крепежа к резьбовым соединениям. В итоге болты крепления чаши самопроизвольно открутились, и поворотный механизм вышел из строя.

На верфи решили, что винторулевая колонка, поставленная германским Schottel, была бракованной. В свою очередь немецкая компания предположила, что судно могло сесть на мель или эксплуатировалось во льдах. В итоге суды обязали верфь возместить убытки судовладельцу, а кассация утвердила это решение.

Владимир Зубарев