В Тюмени вынесли приговор по делу о заказном убийстве бизнесмена Шушанова

Тюменский областной суд вынес приговор по делу о заказном убийстве тюменского предпринимателя Вадима Шушанова, которое было совершено в 2008 году. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

Уголовное дело по факту пропажи Шушанова было возбуждено еще в 2008 году, но установить и задержать причастных к преступлению смогли только в 2020 году. В 2021 году был установлен организатору убийства – Алексей Щепелин. По данным регионального СКР, он был другом и бизнес-партнером Вадима Шушанова. Между друзьями возникли финансовые разногласия из-за недвижимости стоимостью в 60 млн руб. Тогда Алексей Щепелин заказал убийство своего приятеля. Тело мужчины спрятали в лесу. А заказчик убийства скрылся и в 2015 году его признали умершим. Соучастница преступления – жена организатора Алена Яковлева оформила и получала социальные выплаты по потере кормильца на двух детей, зная о том, что ее муж жив.

15 ноября суд вынес приговор исполнителям убийства — братьям Андрею Давыдову и Дмитрию Иванову. Их отправили в колонию строгого режима на 16 и 10 лет соответственно. Андрея Давыдова признали виновным п. «з» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное по найму), его брата Дмитрия Иванова по ч. 5 ст.33 УК РФ, п. «з» ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное по найму).

Жене организатора убийства Алене Яковлевой назначили 12 лет в колонии общего режима по ч.3 ст.159.2 УК РФ (мошенничество при получении социальных выплат в крупном размере), ч. 5 ст.33 УК РФ, п. «з» ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное по найму). Суд проходил с участием присяжных заседателей, которые вынесли обвинительный вердикт, рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

В СКР дополнили, что виновные будут обязаны выплатить компенсацию в пользу отца и дочери Шушанова в размере 2,3 млн руб.

Напомним, Алексея Щепелина, который в течение 12 лет скрывался под чужим именем на территории различных субъектов РФ, задержали в Свердловской области. В 2021 году ему вынесли приговор в виде лишения свободы на срок 11 лет в колонии строго режима.

Мария Шараева

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