В Челябинской области билеты на «Ласточку» подорожают на 10%

С нового года в Челябинской области тарифы на перевозку пассажиров в пригородных поездах «Ласточка» вырастут на 10%. Распоряжение об этом подписано и опубликовано министерством тарифного регулирования и энергетики региона.

Подорожание билетов коснется 16 маршрутов. Из Челябинска в Троицк в этом году можно доехать в вагоне эконом-класса за 498 руб., в бизнес-классе – за 954 руб. С 1 января стоимость проезда в простом вагоне увеличится до 552 руб., в бизнес-классе – до 1057 руб. Среди всех маршрутов по самой высокой цене будут продаваться билеты от Челябинска до Магнитогорска. Проезд в «стандарте» стоит 1080 руб. в «бизнесе» – 2527 руб. До станции Тамерлан билет в обычном вагоне подорожает до 845 руб. и до 1702 руб. в более комфортном. Поездка из Челябинска в Карталы обойдется в 950 и 1878 руб. в зависимости от класса вагона.

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