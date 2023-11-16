В Уфе до декабря ограничено движение на улице Пушкина

В Уфе до 30 ноября текущего года ограничено движение на улице Пушкина в связи с капитальным ремонтом водопровода, построенного в 1973 году, сообщили в пресс-службе администрации города. Для проведения работ были привлечены федеральные средства.

На этом участке «Уфаводоканал» проводит третий этап работ по капремонту водопровода на улице Пушкина на участке от улиц Цюрупы до Маркса общей длиной 770 погонных метров. Изношенные трубы из стали и чугуна заменяют современными полимерными. На первом этапе заменили 475 погонных метров труб, на втором – 170 погонных метров. На данный момент два этапа завершены, котлованы засыпаны, на территории проведена уборка. Третий этап на участке длиной 125 погонных метров от Театральной улицы до улицы Маркса будет самым сложным, так как «работы проводятся на перекрестке, где трубы расположены под углом — вследствие этого невозможен бестраншейный способ прокладки», отмечается в сообщении.

Майя Иванова

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